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الإثنين، 28 مايو 2018 02:22 م
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صور.. سيدنى تحتفل بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين

الإثنين، 28 مايو 2018 02:07 م
صور.. سيدنى تحتفل بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني
كتبت : شيماء عبد المنعم - تصوير : رويترز
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بدأ الاحتفال بمناسبة أسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس فى سيدنى، وذلك لتعزيز علاقات الاحترام ما بين السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس والأستراليين الآخرين.

وتعد هذه المناسبة محطة تاريخية مهمة في حياة السكان الأصليين الأستراليين، فمنذ أكثر من 60 ألف عام ، يعتبر السكان الأصليون  وسكان جزر مضيق توريس  أستراليا وطنهم الأم، وعندما وصل James Cook الى خليج Botany Bay عام 1770 أعلن ان الأرض التي وصل اليها هي  "terra nullius أى الأرض التي لا تخص أحدا "no one’s land"، هذا الإعلان  وضع أسس الاستيطان الأوروبى طبقا للقانون البريطانى، ولكن ما كان يعتبره البريطانيون  "استعمارا"، اعتبره السكان الأصليون "غزوا" لأراضيهم.

ويعتقد العديد من الأشخاص البارزين في مجال المصالحة الوطنية أن الأستراليين يحتاجون إلى معرفة المزيد عن تاريخ السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس.

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (1)
سكان جزر القمر خلال الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (2)
جانب من الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية 

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (3)
مشاركة السكان خلال الاحتفال 

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (4)
الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (5)
جانب من الاحتفال

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (6)
الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (6)

 

الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (7)
الاحتفال بأسبوع المصالحة الوطنية للسكان الأصليين في سيدني (7)

 


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السكان الاصليين




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