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صور.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوى بمشاركة عمداء الكليات

الإثنين، 28 مايو 2018 08:08 م
صور.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوى بمشاركة عمداء الكليات افطار جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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نظمت جامعة عين شمس حفلها السنوي للإفطار،  تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور  فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .
 
 
كما يأتى حفل الإفطار تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور  عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وحضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعة السابقين و عمداء ووكلاء الكليات، مديرو المراكز والوحدات، مديرو العموم ولفيف من العاملين يالجامعة
 
 
 
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