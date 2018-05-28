صور.. جامعة عين شمس تنظم حفل إفطارها السنوى بمشاركة عمداء الكليات

كتب محمود راغب

نظمت جامعة عين شمس حفلها السنوي للإفطار، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحي الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

كما يأتى حفل الإفطار تحت رعاية الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبإشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وحضور رؤساء ونواب رؤساء الجامعة السابقين و عمداء ووكلاء الكليات، مديرو المراكز والوحدات، مديرو العموم ولفيف من العاملين يالجامعة