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الإثنين، 28 مايو 2018 10:04 م
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صور..تفاقم أزمة الوقود فى البرازيل وتكدس السيارات بسبب إضراب سائقى الشاحنات

الإثنين، 28 مايو 2018 08:43 م
صور..تفاقم أزمة الوقود فى البرازيل وتكدس السيارات بسبب إضراب سائقى الشاحنات تفاقم أزمة الوقود فى البرازيل
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تشهد أنحاء متفرقة من البرازيل أزمة حادة فى المحروقات بسبب إضراب سائقى الشاحنات، واضطر أصحاب المركبات للاصطفاف ساعات أمام محطات التزود بالوقود؛ نتيجة نقص كبير فى مادتى البنزين و السولار .

وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، طوابير طويلة من المركبات أمام محطات الوقود لمليء محراكات السيارات بالمحروقات، وتسببت أزمة الوقود فى تعطيل وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد البرازيلى ، فيما ألقت بظلال سلبية على القطاع الاقتصادى فى البلاد .

وفى السياق ذاته، تدخل الجيش البرازيلى لمساعدة قوات الشرطة بعد إعلان حالة التعبئة لفتح الطرق وإزالة العوائق منها "بشكل سريع وقوى"، بعد أن أدى إضراب سائقى الشاحنات إلى شلل تام فى البلاد .

حيث واصل سائقو الشاحنات فى البرازيل احتجاجهم الذى أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية فى أكبر اقتصاديات أمريكا الشمالية بالشلل وإلى وضع السائقين فى مواجهة مع الرئيس البرازيل ميشيل تامر الذى أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

أزمة الوقود فى البرازيل
أزمة الوقود فى البرازيل

 

تفاقم أزمة الوقود فى البرازيل
تفاقم أزمة الوقود فى البرازيل

 

طوابير السيارات أمام محطات الوقود
طوابير السيارات أمام محطات الوقود

 

 

 

 


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