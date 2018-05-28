صور.. تظاهر المئات فى أيرلندا للمطالبة بتخفيف القيود على الإجهاض

كتب محمود رضا الزاملى – تصوير أ.ف.ب

تظاهر المئات فى العاصمة الأيرلندية الشمالية دبلن، للمطالبة بتخفيف قوانين الإجهاض بعد استفتاء شهدته البلاد بشأن هذه القضية.

وأظهرت نتائج رسمية، أن إيرلندا صوتت بأغلبية كاسحة لصالح إلغاء القيود الصارمة المفروضة على الإجهاض، فى استفتاء وصفه رئيس الوزراء الإيرلندى "بالثورة الهادئة".

ووصف رئيس وزراء إيرلندا ليو فاردكار، الذى كان مؤيدا لإلغاء الحظر، التصويت بأنه "فرصة تأتى مرة واحدة كل جيل"، وقال للصحفيين فى دبلن: إن "إقبال الناخبين كان كبيرا"، وأضاف، "ما نراه هو ذروة ثورة هادئة تجرى فى إيرلندا على مدى العقدين الماضيين".

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء سايمون كوفيني: إن "غالبية من شاركوا فى الاستفتاء قرروا أن يضعوا قرار الإجهاض فى يد النساء والأطباء بدلا من المشرعين والمحامين"، وشارك فى الاستفتاء 64 % ممن يحق لهم التصويت فى واحدة من أعلى نسب الإقبال على الاستفتاءات.



احتجاجات ايرلندا للمطالبة برفع الحظر على الاجهاض



احتجاجات فى ايرلندا



جانب من احتجاجات ايرلندا