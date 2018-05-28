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الإثنين، 28 مايو 2018 11:29 م
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صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد بقصف إسرائيلى شمال غزة

الإثنين، 28 مايو 2018 10:27 م
صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد بقصف إسرائيلى شمال غزة تشييع جثمان شاب استشهد فى قصف إسرائيلى
كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب
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شيع المئات فى قطاع غزة، مساء الأثنين، جثمان شاب فلسطينى، استشهد بقصف مدفعى اليوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالى القطاع.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد أحمد الرضيع ( 25 عاما) فى بلدة بيت لاهيا شمالى القطاع قبل دفنة فى مقبرة البلدة.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة فى غزة، استشهاد الشاب الفلسطينى، وإصابة آخر فى قصف مدفعى لجيش الاحتلال، شمالى القطاع.

بكاء أهالى قطاع غزة على الفقيد
بكاء أهالى قطاع غزة على الفقيد

 

بكاء ذوى الشاب الفلسطينى
بكاء ذوى الشاب الفلسطينى

 

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

 

تشييع جثمان شاب فلسطينى
تشييع جثمان شاب فلسطينى

 

سيدات فى غزة يبكين على الشاب الذى قتل فى غارة الاحتلال
سيدات فى غزة يبكين على الشاب الذى قتل فى غارة الاحتلال

 


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