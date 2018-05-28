صور.. تشييع جثمان شاب فلسطينى استشهد بقصف إسرائيلى شمال غزة

كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب

شيع المئات فى قطاع غزة، مساء الأثنين، جثمان شاب فلسطينى، استشهد بقصف مدفعى اليوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالى القطاع.

وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب محمد أحمد الرضيع ( 25 عاما) فى بلدة بيت لاهيا شمالى القطاع قبل دفنة فى مقبرة البلدة.

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة فى غزة، استشهاد الشاب الفلسطينى، وإصابة آخر فى قصف مدفعى لجيش الاحتلال، شمالى القطاع.



بكاء أهالى قطاع غزة على الفقيد



بكاء ذوى الشاب الفلسطينى



تشييع الجثمان



تشييع جثمان شاب فلسطينى