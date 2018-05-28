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صحيفة كورية شمالية: بيونج يانج تلتزم بجدولها الزمنى فى نزع السلاح النووى

الإثنين، 28 مايو 2018 10:59 ص
صحيفة كورية شمالية: بيونج يانج تلتزم بجدولها الزمنى فى نزع السلاح النووى زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)
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ذكرت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، أنها ستمضى قدما طبقا لجدولها الزمنى للمساعدة فى تحقيق عالم خال من السلاح النووي، مشددة على أهمية التدمير الأخير الذى أجرته فى موقع تجارب السلاح النووى.

واوضحت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية التابعة للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية أن تدمير موقع (بونجى ري)، الخميس الماضي، كان جزءًا من قرارها "النشط والجرئ" للمشاركة فى تطلعات وجهود المجتمع الدولى لوقف إجراء التجارب النووية بالكامل.

وأضافت الصحيفة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج تسير على الطريق الذى حددته بنفسها طبقًا لجدولها الزمنى بغض النظر عن ما يمكن أن يقوله آخرون وذلك لتطبيق قرار الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية السابعة التابعة لحزب العمال الكورى.

وقررت كوريا الشمالية تدمير موقع "بونجى رى" للتجارب النووية، بالإضافة إلى إجراء تحول سياسى فى التنمية الاقتصادية وذلك خلال اجتماع الحزب الذى ترأسه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، فى 20 أبريل الماضي.

وأكدت الصحيفة أن عملية تفكيك موقع التجارب النووية تثبت بوضوح موقف الحكومة الكورية الشمالية الثابت والمحب للسلام وللانضمام إلى مساعى وتطلعات المجتمع الدولى لوقف التجارب النووية بالكامل.

 

 


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