س و ج.. كل ما تريد معرفته عن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونج أون أون

كتب: محمد الأحمدى

تسارعت الأحداث المرتبطة بالقمة العالمية التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، حيث تقرر إلغائها من قبل الرئيس الأمريكى ثم تراجع مجددا ليقرر عقدها بموعدها.

وكان كيم وترامب قد تبادلوا الإهانات والتهديدات بشن حرب، وبدأت حدة خطاباتهما تخف خلال دورة الألعاب الأولمبية فى كوريا الجنوبية، وبحلول منتصف مارس، اتفقا على الاجتماع وجها لوجه.

ويقدم اليوم السابع أبرز المعلومات المتعلقة بالقمة التاريخية المقبلة فى صورة س و ج.



ما هو موعد ومكان انعقا القمة المقبلة ؟



تم الاتفاق على عقد اللقاء فى سنغافورة فى 12 يونيو.

ما هى أولى الترتيبات لعقد القمة التاريخية ؟



أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وفدا يضم مسؤولين من الولايات المتحدة التقى مسؤولين كوريين شماليين فى بانمونجوم بسنغافورة أمس الأحد.

من هو رئيس الوفد الأمريكى المتوجه إلى سنغافورة ؟



ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الدبلوماسى الرفيع سونج كيم يترأس الوفد الأمريكى، وأن الطرفين يخططان لمواصلة المحادثات الاثنين والثلاثاء.

من هو الدبلوماسى الأمريكى سونج كيم ؟



شغل الدبلوماسى كورى الأصل فى السابق منصب سفير واشنطن لدى سيول وكان مبعوثا خاصا خلال المحادثات السداسية التى جرت منتصف العقد الاول من الألفية دون جدوى.

وسونج كيم هو حاليا سفير واشنطن لدى الفلبين لكنه استدعى من أجل الملف الذى يمتلك خبرة فيه فيما لا يزال على ترامب تعيين سفير فى سيول.

ما هى شروط واشنطن قبل انعقاد القمة ؟



تريد الولايات المتحدة الأمريكية، نزع أسلحة كوريا الشمالية بشكل كامل ويمكن التحقق منه وغير قابل للتراجع عنه مقابل تخفيف العقوبات والقيود الاقتصادية على بيونج يانج، ويريد ترامب أن يحدث ذلك فورا رغم موافقته مؤخرا على إمكانية مناقشة القيام بذلك على مراحل.

هل ستلتزم كوريا الشمالية بالشروط الأمريكية ؟



قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه إن نظيره الشمالى كيم جونج أون ملتزم "بالكامل" بنزع الأسلحة النووية فى شبه الجزيرة الكورية، لكن لدى سؤاله إن كانت رؤيته تتطابق مع تلك التى لدى ترامب، قال للصحافيين إن هذه مسألة متروكة للنقاش بين بيونج يانج وواشنطن.

ما هى شروط كوريا الشمالية قبل انعقاد القمة ؟



أكد محللون أن بيونج يانج تنتظر إجراءات لإعادة بناء الثقة مع أمريكا مثل خفض عدد الجنود الأمريكيين فى كوريا الجنوبية أو التدريبات العسكرية.

ما هى الاستعدادات والعراقيل التى تواجه القمة التاريخية ؟



لم يعد أمام المسؤولين حاليا إلا أسبوعين للانتهاء من التفاصيل البروتوكولية الشائكة مثل مكان انعقاد المحادثات فى سنغافورة وكيف سيتمكن المسؤولون الكوريون الشماليون الخاضعون لعقوبات دولية من السفر إلى هناك.