video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 06:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سكاى نيوز: ميليشيا الحوثى تنهب الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية

الإثنين، 28 مايو 2018 04:56 ص
سكاى نيوز: ميليشيا الحوثى تنهب الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية الحوثيين
وكالات
إضافة تعليق

أفاد مراسل "سكاى نيوز" فى اليمن أن ميليشيا الحوثى الايرانية تقوم بنهب المؤسسات الحكومية فى مدينة الحديدة وتنقلها نحو صنعاء بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وأفادت الشبكة، بأن معظم قيادات ميليشيات الحوثى فروا من الحديدة وتوجههم نحو محافظة حجة وصنعاء.

وأضاف أن ميليشيات الحوثى تنهب مقرات حكومية وتنقل وثائق خاصة بها نحو صنعاء.

ونقل عن شهود عيان القول إن شاحنات محملة بالمنهوبات تغادر منطقة كيلو ١٦ فى الحديدة متجه نحو صنعاء وترافقها قوة أمنية.

وبحسب شهود العيان فإن عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثى يصلون الى مستشفيات الحديدة.

من ناحية أخرى، تحاول ميليشيا الحوثى قطع شوارع عدة فى مداخل مدينة الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية بمساندة من التحالف، بينما أبقت ميناء الحديدة مغلقا منذ صباح الأحد الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وصول ألوية العمالقة والمقاومة التهامية بمنطقة الدريهمى فى اليمن

أنور قرقاش: عهد الإمارات ضمن التحالف العربى أن نكمل المهمة فى اليمن بعودة الدولة

الحوثيين

الحديدة

اخبار اليمن

اليمن

سكاي نيوز




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

اعرف ليه لازم تاكل زبادى كل يوم على السحور ؟

اعرف ليه لازم تاكل زبادى كل يوم على السحور ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة