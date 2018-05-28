سكاى نيوز: ميليشيا الحوثى تنهب الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية

وكالات

أفاد مراسل "سكاى نيوز" فى اليمن أن ميليشيا الحوثى الايرانية تقوم بنهب المؤسسات الحكومية فى مدينة الحديدة وتنقلها نحو صنعاء بعد تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

وأفادت الشبكة، بأن معظم قيادات ميليشيات الحوثى فروا من الحديدة وتوجههم نحو محافظة حجة وصنعاء.

وأضاف أن ميليشيات الحوثى تنهب مقرات حكومية وتنقل وثائق خاصة بها نحو صنعاء.

ونقل عن شهود عيان القول إن شاحنات محملة بالمنهوبات تغادر منطقة كيلو ١٦ فى الحديدة متجه نحو صنعاء وترافقها قوة أمنية.

وبحسب شهود العيان فإن عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثى يصلون الى مستشفيات الحديدة.

من ناحية أخرى، تحاول ميليشيا الحوثى قطع شوارع عدة فى مداخل مدينة الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية بمساندة من التحالف، بينما أبقت ميناء الحديدة مغلقا منذ صباح الأحد الماضي.