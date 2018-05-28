سعد الحريرى يبدأ مشاورات تشكيل حكومته الجديدة

كتبت آمال رسلان

بدأ سعد الحريرى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، صباح اليوم الاثنين، مشاوراته لتشكيل الحكومة، وكانت أولى مشاوراته مع الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، ثم التقى رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي.

والتقى الحريري رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​، الذى قال عقب اللقاء "إنه يجب أن يكون هناك سرعة فى تأليف الحكومة لحاجة البلد للسلطة التنفيذية ودورها الواعد"، موضحا أنه "نعم يمكن القيام بذلك لكن لست مع التسرع".

كما نوه إلى أن "هناك أسماء كثيرة مطروحة للوزارات ولا أعتقد أننى من بين هذه الأسماء وأعتقد أن هذا الأمر ليس مطروحا".

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد كلف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة الخميس الماضى بعد أن حصل على موافقة أغلبية مجلس النواب المنتخب.