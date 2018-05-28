"سانا": الجيش السورى يعثر على عبوات ناسفة وألغام فى ريف حمص

دمشق (أ ش أ)

عثرت وحدات الجيش السورى،على عبوات ناسفة وألغام خلال تمشيطها منطقة الحولة بريف حمص.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الإثنين، أن وحدات الهندسة بحمص عثرت خلال تمشيطها فى منطقة الحولة على عشرات العبوات الناسفة والألغام، وقامت بتفكيك العديد منها وفجرت الباقى.

وأشارت "سانا" إلى أن وحدات الهندسة بالتعاون مع الجهات المختصة عثرت خلال تمشيطها قرى الريف الشمإلى - خلال الأيام الماضية - على قذائف صاروخية وهاون متنوعة وألغام وبنادق حربية ورشاشات وأقنعة واقية من مخلفات المسلحين.