ريم البارودى: نادية الجندى حولتنى لكومبارس بفيلم "امرأة هزت عرش مصر"

كتب إبراهيم حسان

قالت الفنانة ريم البارودى، إن الفنان فاروق الفيشاوى هو من رشحها للمشاركة فى فيلم "امرأة هزت عرش مصر" مع الفنانة نادية الجندى، بسبب علاقة الفنان بوالدها، رغم صغر سنها آنذاك، وعدم إدراكها بالفن والتمثيل.

وأكدت الفنانة ريم البارودى، خلال حوارها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر قناة TEN، أن الفنانة نادية الجندى حذفت مشاهدها من فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، عدا مشهد واحد أثناء ارتدائها التاج، معلقه بالقول: "نادية الجندى طلعتنى فى الفيلم كومبارس صامت رغم إن دورى كان كبير جدا".

وعن اختفاءها فى موسم رمضان الحالى، أشارت إلى أن هذا الغياب بسبب عدم وجود أدوار تناسبها فى أى عمل عرض عليها.