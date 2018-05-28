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رئيس وزراء الهند يفتتح طريقين سريعين حول دلهى لخفض التلوث

الإثنين، 28 مايو 2018 10:00 ص
رئيس وزراء الهند يفتتح طريقين سريعين حول دلهى لخفض التلوث رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى
رويترز
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قال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إنه يتوقع انخفاضا بنسبة 30% فى عدد السيارات التى تدخل دلهى مع افتتاحه طريقين سريعين جديدين حول العاصمة بهدف تقليل الازدحام فى شوارعها وخفض التلوث.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت فى تقرير الشهر الجارى إن الهند تضم 14 من أكثر مدن العالم تلوثا وإن دلهى تأتى فى المرتبة السادسة لأكثر مدن العالم تلوثا. وتراجعت جودة الهواء خلال فصول الشتاء الأخيرة مما دفع مكتب مودى إلى متابعة إجراءات تنظيف هواء العاصمة.

وقال مودى أمس الأحد "الطريقان السريعان سيعودان بالنفع على سكان منطقة العاصمة الوطنية دلهى بخفض التلوث وتقليل الاختناق المروري".

وتقع منطقة العاصمة الوطنية، التى تشهد توسعا عمرانيا سريعا ومعدلات تلوث كبيرة، حول نيودلهى ومساحتها ثلث مساحة ولاية نيويورك الأمريكية ولكن يقطنها سكان أكثر 2.5 مرة عن عدد سكان نيويورك.

وساهم حرق المحاصيل بشكل غير قانونى فى الولايات الزراعية المحيطة بنيودلهى وعوادم السيارات والأتربة الناجمة عن أعمال البناء فيما أصبح أزمة سنوية.

وقالت الحكومة إنه تم إنشاء الطريق السريع الشرقى المؤلف من ست حارات ويمتد 135 كيلومترا على مدى 17 شهرا وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 110 مليارات روبية (1.62 مليار دولار).

وقال نيتين جادكارى وزير النقل البرى والطرق السريعة للصحفيين يوم السبت إن أكثر من 50 ألف سيارة تمر عبر العاصمة فى طريقها إلى وجهات أخرى لن تحتاج بعد الآن إلى دخول نيودلهى، وافتتح مودى أيضا امتدادا أوليا لطريق دلهى ميروت السريع الممتد 82 كيلومترا.

 

 


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