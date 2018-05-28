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الإثنين، 28 مايو 2018 09:42 ص
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رئيس كوريا الجنوبية يدعو لمزيد من المحادثات "العفوية" مع الشمال

الإثنين، 28 مايو 2018 08:50 ص
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لمزيد من المحادثات "العفوية" مع الشمال رئيسا كوريا الجنوبية والشمالية
رويترز
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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الاثنين، إن من الممكن إجراء المزيد من المحادثات العفوية مع كوريا الشمالية، بما فى ذلك اجتماعات قمة، إلى جانب المحادثات المحددة سلفا.

وعقد مون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اجتماعا مفاجئا يوم السبت فى قرية بانمونجوم الحدودية واتفقا خلاله على ضرورة انعقاد القمة الأمريكية الكورية الشمالية.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأسبوع الماضى من القمة مع كيم المقررة فى 12 يونيو فى سنغافورة قبل أن يلمح إلى إمكانية انعقادها فى موعدها.

وقال مون خلال اجتماع مع وزراء "أهم نتيجة للقمة الأخيرة بين الكوريتين هى أن الزعماء أصبحوا يتواصلون بسهولة ويحددون موعدا بسهولة ويلتقون بسهولة لمناقشة الأمور العاجلة دون إجراءات معقدة ورسميات وكأنه اجتماع عادى".

وأضاف "إذا استطعنا إجراء محادثات متعاقبة وعلى جانبى بانمونجوم عندما تكون هناك حاجة لذلك. إلى جانب القمم الرسمية فإن ذلك سيسرع وتيرة تطور العلاقات بين الكوريتين".

 


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