رئيس البرلمان البولندى: نتطلع لوجود أمريكى دائم على أراضينا

موسكو (أ ش أ)

نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين، عن رئيس البرلمان البولندى، مارك كوتشينسكى، قوله إن بلاده تتطلع إلى تمركز لواء من قوات الجيش الأمريكى بشكل دائم فى بولندا.

وقال كوتشينسكى فى جلسة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى "الناتو" المنعقدة الآن بوارسو: "فى ضوء الوضع الدولى الحالى لا بد من وجود دائم لحلف "الناتو"على الجناح الشرقى"، مرحبا بقرار مجلس الشيوخ الأمريكى فى 24 مايو الجارى بشأن دعم نشر دائم للواء من القوات الأميركية فى بلاده.

ويتمركز حالياً فى بولندا لواء أمريكى مدرع ومجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي.

يُذكر أن العاصمة البولندية وارسو تستضيف منذ 25 مايو الجارى اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، بمشاركة 250 مندوبا من 29 دولة من الدول الأعضاء فى الحلف، إضافة إلى ممثلى 22 دولة من البلدان المنتسبة والمراقبة، وتتصدر المناقشات التى تستمر حتى اليوم، المواجهة مع روسيا وتمويل الحلف ومكافحة الإرهاب.