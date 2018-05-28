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الإثنين، 28 مايو 2018 03:24 م
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دفن جثة طالب لقى مصرعه إثر سقوط مصعد مصنع فى كرداسة

الإثنين، 28 مايو 2018 01:44 م
دفن جثة طالب لقى مصرعه إثر سقوط مصعد مصنع فى كرداسة دفن جثة طالب لقى مصرعه -أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، دفن جثة طالب لقى مصرعه داخل مصنع تعبئة بكرداسة، بعدما سقط به مصعد المصنع أثناء تلقيه فترة التدريب التابعة للمدرسة، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن رئيس مباحث كرداسة تلقى بلاغا يفيد بسقوط مصعد خاص بأحد المصانع ووفاة أحد الأشخاص.

 

تين من التحريات أن طالب يدعى "م.ش" 15 عام ، يتلقى فترة التدريب التابعة للمدرسة داخل المصنع، وأثناء استقلاله مصعد المصنع سقط به مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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