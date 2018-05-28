داعش يتكبد خسائر فادحة فى هجمات جوية أمريكية بشرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

تكبد تنظيم داعش الإرهابى خسائر فادحة فى هجوم طائرات بدون طيار شنته الولايات المتحدة فى إقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة إقليم ننجارهار الأفغانى، فى بيان له،أن ما لا يقل عن 11 مسلحا تابعا لتنظيم داعش قُتل واُصيب اثنان آخران كما تم تدمير ثلاث مركبات خلال الضربة الجوية ، بحسب ما أوردته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية.

وأضاف البيان أنه تم تدمير معملين لإنتاج الهيروين تابعين للمسلحين، فى غارة جوية منفصلة شنتها القوات الجوية الأفغانية.

ولم تعلق الجماعات المناهضة للحكومة الأفغانية؛ بما فيهم تنظيم داعش وحركة طالبان المسلحتين على الحادث حتى الآن.