حملات لرفع الإشغالات بمدينة منشأة القناطر فى الجيزة ورصد سرقات الكهرباء

كتب سيد الخلفاوى

شن مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، برئاسة المهندس عبد الحكيم خطاب، حملة لرفع إشغالات المقاهى والمحال، بمدينة منشاة القناطر وقرية الجلاتمة، وكذلك رصد سرقات الكهرباء وتحرير محاضر بذلك، أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات وإيداعها بمخزن المدينة.

كما شنت المدينة حملة مكبرة بقرية نكلا، بالتنسيق مع قوة من شرطة مركز منشأة القناطر، لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال، أسفرت عن مصادرة عدد من الإطارات الخاصة بمحل إصلاح إطارات السيارات، وكذلك رفع عدد من فتارين العرض الخاصة بالمحال، وكراسى المقاهى المخالفة.

شارك فى الحملة صابر على مدير الإشغالات، ومحمود زيدان مدير المتابعة الميدانية، ومحمد جاد الله مسئول المتابعة الميدانية، ومحمد عبد الفتاح مسئول الاشغالات، ومحمد فرحات عساكر مدير العلاقات العامة، ومسئولى رخص المحلات ومندوب من شركة الكهرباء.