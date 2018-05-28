حكومة تكنوقراط مؤقتة فى إيطاليا استعدادا لإجراء انتخابات عامة جديدة

روما (أ ش أ)

كلّف الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريللا، رسميا، اليوم الاثنين، رجل الاقتصاد كارلو كوتاريلى بتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، لقيادة البلاد لانتخابات عامة جديدة، وسط أزمة مؤسسية غير مسبوقة تمر بها البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن الجهد الذى بذلته حركة (الخمس نجوم) اليمينية لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جوزيبى كونتى باءت بالفشل، عندما توقف الأخير عن مسعاه لتشكيل الحكومة، أمس الأحد، بعدما رفض الرئيس الإيطإلى الموافقة على ترشيح الخبير الاقتصادى باولو سافونا، المتشكك من الاتحاد الأوروبى وسياساته، وزيرا للاقتصاد فى حكومة كونتى.