حركة طالبان تقتل شيخا قبليا فى أفغانستان بعد تصميمه وسام شجاعة لترامب

كابول (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن مسلحى حركة طالبان اغتالوا شيخا قبليا فى إقليم لوكر بوسط أفغانستان، كان قد صمم وسام شجاعة مصنوعا من الذهب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن شيخ القبيلة، جول نابي، قُتل فى انفجار قنبلة فى اقليم لوكر.

أضاف مجاهد أن نابى صمم وسامًا للرئيس الأمريكى وسلمه للسفارة الأمريكية فى كابول.

وبلغ إجمالى تكلفة الوسام يدوى الصنع 645 دولارا إلى جانب إسهامات من حوالى 300 عضو من مجلس جيرجا (الغرفة الأدنى فى البرلمان الأفغانى).

وقال أحد قادة المجتمع المحلى فى إقليم لوكر، سيد فارهاد أكبري، إنه كُتب على وسام الشجاعة بخط اليد "وسام الشجاعة هذا مقدم من الشعب الأفغانى إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة".