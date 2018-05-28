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الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
خالد صلاح
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حركة طالبان تقتل شيخا قبليا فى أفغانستان بعد تصميمه وسام شجاعة لترامب

الإثنين، 28 مايو 2018 12:06 م
حركة طالبان تقتل شيخا قبليا فى أفغانستان بعد تصميمه وسام شجاعة لترامب حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن مسلحى حركة طالبان اغتالوا شيخا قبليا فى إقليم لوكر بوسط أفغانستان، كان قد صمم وسام شجاعة مصنوعا من الذهب للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، أن شيخ القبيلة، جول نابي، قُتل فى انفجار قنبلة فى اقليم لوكر.

أضاف مجاهد أن نابى صمم وسامًا للرئيس الأمريكى وسلمه للسفارة الأمريكية فى كابول.

وبلغ إجمالى تكلفة الوسام يدوى الصنع 645 دولارا إلى جانب إسهامات من حوالى 300 عضو من مجلس جيرجا (الغرفة الأدنى فى البرلمان الأفغانى).

وقال أحد قادة المجتمع المحلى فى إقليم لوكر، سيد فارهاد أكبري، إنه كُتب على وسام الشجاعة بخط اليد "وسام الشجاعة هذا مقدم من الشعب الأفغانى إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة".

 


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حركه طالبان

افغانستان

مقتل شيخ صمم وسام شجاعه لترامب

ترامب

وسام شجاعه لترامب




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