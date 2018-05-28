حبس ضابطين و4 أفراد شرطة بسبب هروب سجين من مستشفى الإسماعيلية العام

قررت نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد النحاس وإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس ضابطين و4 أفراد شرطة من قوة التأمين المكلفة بتأمين عنبر السجناء داخل مستشفى الاسماعيلية العام 4 أيام على ذمة التحقيق .

ووجهت النيابة العامة للضباط والأفراد المكلفين بتأمين عنبر السجناء الخاضعين للعلاج بمستشفى الإسماعيلية العام، تهم الإهمال والتقصير فى عملهم مما ساعد المتهم على الهروب من سجن المستشقى أثناء فترة خدمتهم وتأمينهم لمكان الواقعة.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، بهروب السجين إبراهيم محمد عبد الحميد والذي كان يخضع للعلاج داخل عنبر للسجناء بمستشفى الاسماعيلية العام تحت الحراسة المشددة.

ودلت التحريات أن السجين الهارب طلب دخول دورة المياه، وتمكن من الهرب عن طريق فاتحة "شفاط الهواء".

السجين الهارب يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات علي ذمة قضية حرق مجمع محاكم الاسماعيلية لقيامه بأعمال تخريب وإثارة الشغب والعنف وإحراق مبنى مجمع محاكم الاسماعيلية على خلفية أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.