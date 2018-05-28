video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس ضابطين و4 أفراد شرطة بسبب هروب سجين من مستشفى الإسماعيلية العام

الإثنين، 28 مايو 2018 07:46 م
حبس ضابطين و4 أفراد شرطة بسبب هروب سجين من مستشفى الإسماعيلية العام حبس -ارشيفيه
الإسماعيلية -صبرى غانم
إضافة تعليق
قررت نيابة قسم ثان وثالث الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد النحاس وإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس ضابطين و4 أفراد شرطة من قوة التأمين المكلفة بتأمين عنبر السجناء داخل مستشفى الاسماعيلية العام 4 أيام على ذمة التحقيق .
 
ووجهت النيابة العامة للضباط والأفراد المكلفين بتأمين عنبر السجناء الخاضعين للعلاج بمستشفى الإسماعيلية العام، تهم الإهمال والتقصير فى عملهم مما ساعد المتهم على الهروب من سجن المستشقى أثناء فترة خدمتهم وتأمينهم لمكان الواقعة.
 
كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، بهروب السجين إبراهيم محمد عبد الحميد والذي كان يخضع للعلاج داخل عنبر للسجناء بمستشفى الاسماعيلية العام  تحت الحراسة المشددة.
 
 ودلت التحريات أن السجين الهارب طلب دخول دورة المياه، وتمكن من الهرب عن طريق فاتحة "شفاط الهواء".
 
السجين الهارب يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات علي ذمة قضية حرق مجمع محاكم الاسماعيلية لقيامه بأعمال تخريب وإثارة الشغب والعنف وإحراق مبنى مجمع محاكم الاسماعيلية على خلفية أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة شقيقه ووالدته عقب تناولهم أطعمة فاسدة بالإسماعيلية

الاسماعيلية

هروب مسجون فى الاسماعيلية

اخبار مصر

مستشفى الاسماعيلية العام

حرق مجمع محاكم الاسماعيلية




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة