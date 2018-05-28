جهاز أكتوبر الجديدة: 60% متوسط نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس مجدى يوسف، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه من المقرر أن يتم بدء تسليم الأراضى المتميزة فى المدينة الجديدة نهاية عام 2019، وذلك عقب الانتهاء من توصيل المرافق.

من ناحية أخرى، وبما يتعلق بمشروع سكن مصر، قال المهندس مجدى يوسف، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه جارى تنفيذ 4656 وحدة سكنية بواقع 194 عمارة بمساحات تتراوح من 115 و120 مترا، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت نحو 60%.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الموقع كإنشاءات خلال موعد أقصاه 6 أشهر، بينما سيتم الانتهاء من المشروع بخدماته واللاند سكيب والطرق وخلافه، خلال عام من تاريخه.