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جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد "التخطيط العمرانى"

الإثنين، 28 مايو 2018 01:31 م
جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد "التخطيط العمرانى" جامعة القاهرة - أرشيفية
وائل ربيعى
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أعلنت جامعة القاهرة فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى، حتى يوم 31 من مايو الجارى، ليتقدم الأساتذة الراغبون فى الترشح ببرامجهم لتطوير الكلية.
 
حسب الجدول الزمنى، فإن باب الطعون على الأسماء المبدئية للمرشحين يكون يوم الأحد 2 يونيو المقبل، وتعلن الإسماء النهائية للمرشحين وتحديد جدول مقابلة اللجنة للمرشحين يوم الخميس 7 يونيو المقبل.
 
وتتمثل الأوراق والمستندات المطلوبة من كل مرشح، بيان حالة رسمى من الكلية مشفوعًا بالسيرة الذاتية موثقة بالمستندات لكل مستند، وخطة العمل الخاصة بالمرشح.
 
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