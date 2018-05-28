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الإثنين، 28 مايو 2018 03:53 م
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"تايم": بنجلاديش تشن حملة مكافحة شبيهة بحرب الفلبين على المخدرات

الإثنين، 28 مايو 2018 03:51 م
"تايم": بنجلاديش تشن حملة مكافحة شبيهة بحرب الفلبين على المخدرات الشرطة الفلبينية
واشنطن (أ ش أ)
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رأت مجلة "تايم" الأمريكية، أن الحملة الدامية لمكافحة المخدرات فى بنجلاديش تثير المخاوف من أن تكون على غرار حرب الفلبين لمكافحة المخدرات .

وذكرت الأنباء بأن أكثر من 50 شخصاً قُتلوا بالرصاص فى بنجلاديش على مدار الأسبوع الماضى بعد أن شنت السلطات حملات لمكافحة المخدرات التى تشبه بالفعل حرب مكافحة المخدرات فى الفلبين.

وقالت السلطات إن مداهمات واسعة النطاق استهدفت العاصمة دكا، ويوم السبت الماضى وحده، قُبض على ما يصل إلى 100 شخص.

واعتقلت الشرطة البنغالية عدة آلاف من مهربى المخدرات المشتبه بهم منذ بدء حملة القمع ، فى حين فرضت غرامات على المئات من متعاطى المخدرات.

وبدأت العملية كرد فعل على ازدياد حجم تجارة الميتامفيتامين، ولا سيما مبيعات الحبوب المنبهة الرخيصة المعروفة باسم "يابا"، وألقى البعض باللوم على اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار فى ارتفاع حجم تهريب البضائع. ومع ذلك، ظلت بنجلاديش منخرطة منذ فترة طويلة فى تجارة حبوب يابا فى آسيا.

 


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