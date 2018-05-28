video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

الإثنين، 28 مايو 2018 06:35 م
برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة طلاب الإعدادية - أرشيفية
كتب - سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بعد أن اعتمدها محافظ القاهرة بنسبة نجاح بلغت 78% بارتفاع بلغ 10% عن نتيجة التيرم الأول حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (145961) طالبا وطالبة نجح منهم  (113851).
 
وينشر "اليوم السابع"، لينك الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، برقم الجلوس.
 
 
وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية  للعام الدراسي 2017 ــ 2018 يوم السبت الماضى، بنسبة نجاح 78%،كما اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 80 % كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 99 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81% حيث نجح 42 طالبا.
 
وجاءت إدارة غرب القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.6% يليها إدارة شبرا ثم ادارة الشروق التعليمية في المركز الثالث، وحصل 85 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتيجة إعدادية القاهرة تظهر على بوابة مديرية التعليم: 78% نسبة النجاح

رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

الشهادة الاعدادية

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة