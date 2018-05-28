برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

كتب - سيد الخلفاوى

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وذلك بعد أن اعتمدها محافظ القاهرة بنسبة نجاح بلغت 78% بارتفاع بلغ 10% عن نتيجة التيرم الأول حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (145961) طالبا وطالبة نجح منهم (113851).

وينشر "اليوم السابع"، لينك الحصول نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، برقم الجلوس.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2017 ــ 2018 يوم السبت الماضى، بنسبة نجاح 78%،كما اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 98 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 80 % كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 99 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 81% حيث نجح 42 طالبا.

وجاءت إدارة غرب القاهرة التعليمية فى المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.6% يليها إدارة شبرا ثم ادارة الشروق التعليمية في المركز الثالث، وحصل 85 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.