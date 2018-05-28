بالصور..."البحوث الإسلامية" يعقد جلسة نقاشية حول "فقه الصيام"

واصل مجمع البحوث الإسلامية مساء اليوم الحلقات النقاشية التى ينظمها للطلاب الوافدين ضمن الفعاليات الثقافية التى يعقدها بمدينة البعوث الإسلامية؛ حيث عقدت الليلة الجلسة النقاشية الخامسة تحت عنوان: "فقه الصيام..تهذيب للنفس وإصلاح للمجتمع"، وحاضر فيها د.عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

وقال د. محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه الجلسة النقاشية ناقشت الحكمة العظمى من تشريع الصيام، وكيف أنه فترة تدريبية وتأهيلية للنفس لإصلاح علاقتها مع الذات ومع الآخرين، باعتبار أن النفس البشرية هى وحدة تكوين المجتمع بأكمله، وبالتالى فإن تهذيبها وصلاحها هو صلاح لهذا المجتمع .

أضاف الأمين العام أن الجلسة ناقشت أيضا كيفية الاستفادة من شهر رمضان المبارك كفرصة عظيمة للتغيير والتقدم فى شتى المجالات المختلفة، من خلال بناء الأمل فى النفوس وحفز الهمم على العمل والاجتهاد، وهو مايتحقق من خلال مايبنيه الصيام داخل الإنسان ويكسبه من صفات جديدة كالصبر وقوة العزيمة وحسن المعاملة مع الناس.

كما ناقشت الجلسة الخامسة فضل العلم وأهله، وكيف أن الله يرفع أهل العلم فى الدنيا والآخرة، فضلا عن الحالة التى يفضل أن يكون عليها طالب العلم من عزة وهمة عالية.

أوضح عفيفى أن هذه الجلسات لا تقتصر على الجانب التوعوى فقط وإنما تشهد مناقشة عدد من الأفكار التى تطرحها تيارات الغلو والتطرف لتفنيد شبهات تلك التيارات، وبيان الرؤية الوسطية للأزهر الشريف فى القضايا المطروحة لأجل تحصين الطلاب فكريا وحمايتهم من أى محاولات لاختراق عقولهم، حيث تقوم تلك الجلسات فى جزء منها على الحوارات المفتوحة التى تناقش الأفكار بصورة مباشرة تعمل على بناء وعى الطلاب.