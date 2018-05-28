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الإثنين، 28 مايو 2018 11:14 ص
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باكستان تعين كبير قضاة سابق رئيسا مؤقتا للوزراء

الإثنين، 28 مايو 2018 10:14 ص
باكستان تعين كبير قضاة سابق رئيسا مؤقتا للوزراء شاهد خان عباسى
رويترز
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قال رئيس الوزراء الباكستانى شاهد خاقان عباسى إن باكستان عينت، اليوم الاثنين، كبير القضاة السابق ناصر الملك رئيسا مؤقتا للوزراء لحين إجراء انتخابات عامة حتى 25 يوليو، وسيتم حل الحكومة والبرلمان الحاليين يوم الخميس.

وقال عباسى للصحفيين وهو يجلس بجوار زعيم المعارضة سيد خورشيد أحمد شاه "لا يمكن لأى باكستانى أن يعترض على هذا الاسم"، وكان الملك عمل أيضا كرئيس مؤقت للجنة الانتخابية فى باكستان.

ورفضت الحكومة الباكستانية ، أمس الأحد ، الاحتجاج الهندى على الأمر التنفيذى الذى أصدرته الحكومة الباكستانية ويطلق عليه "أمر جيلجيت بالتستان 2018".

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية عن بيان للخارجية الباكستانية أنها ترفض الادعاءات الهندية فيما يخص إقليم كشمير المتنازع عليه.

ومن شأن الأمر التنفيذى الصادر فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن يمنح الحكومة الفيدرالية الباكستانية المزيد من السلطة على الأرض أكثر من المجلس المحلى.

وتعتبر الهند أن ولايتى جامو وكشمير بما فيها منطقة (جيلجيت بالتسان) ، التى تديرها إسلام آباد ، جزء لا يتجزأ من أراضيها ، بينما تؤكد باكستان أن الهند تحتل تلك الولايتين بشكل غير قانونى.

 


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