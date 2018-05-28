انتصارات متوالية للجيش اليمنى مدعومًا بقوات التحالف فى الساحل الغربى

كتبت ايمان حنا

تابع الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة التطورات الميدانية والانتصارات المتسارعة التى يحققها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة التهامية والتفاف شعبى كبير بدعم فاعل من قبل قوات التحالف العربى (تحالف دعم الشرعية) بقيادة المملكة العربية السعودية، الموقف العام فى جبهة الساحل الغربى وسير المواجهات على مشارف مدينة الحديدة.

وأشاد الرئيس، خلال اتصاله بمحافظ الحديدة الحسن طاهر، بالجهود المضاعفة التى تبذل من قبل الجميع لوحدة الصف وتحقيق غايات وتطلعات شعبنا اليمنى فى إلحاق الهزيمة بإيران ومشروعها الدخيل فى اليمن والمنطقة عبر أدواتها واذرعها من المليشيا الحوثية الإيرانية والتى وقف شعبنا اليمنى كله فى وجه ذلك المشروع الكهنوتى البغيض التى تكشفت أوراقه أمام مختلف أبناء شعبنا اليمنى وتوحدت للانتصار لإرادة الانسان اليمنى فى الحرية والعيش الكريم.

وحث الرئيس على مزيد من الجهود والتنسيق لاستكمال التحرير والتطهير وحسن إدارة المديريات والمناطق المحررة لما من شأنه عودة الأمن والخدمات والحريّة للمواطن اليمنى الكريم.

وعبر محافظ الحديدة عن امتنانه للمتابعات المستمرة لمتابعة الرئيس لمجمل الأوضاع فى البلد، ومنها مستجدات الانتصارات المحققة فى إطار محافظة الحديدة التى أضحت على موعد قريب للتحرير وتطهير مناطقها كافة من درن المليشيا الحوثية المارقة، مؤكداً أن الحديدة ستظل كعادتها وفية لقيادتها الشرعية ممثلة ومثمنة دعم الأشقاء فى دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.