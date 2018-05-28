الوزيرة الأولى فى اسكتلندا تتهم بريطانيا بالتخبط فى مفاوضاتها مع أوروبا

أدنبرة (أ ش أ)

أعربت الوزيرة الأولى فى اسكتلندا نيكولا ستورجيون اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، مشددة على أن الوقت ينفد من البلاد لإبرام اتفاقية مع التكتل الأوروبى، متهمة لندن بالتخبط فى مسعاها للوصول إلى صفقة مع أوروبا .

جاء ذلك خلال لقائها مع كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى ميشيل بارانيه خلال زيارة لها فى بروكسل .

وقالت ستورجيون، زعيمة الحزب القومى الإسكتلندى ، فى تصريحات تلفزيونية اليوم ، إنها أجرت محادثات بناءة وإيجابية مع كبير المفاوضين الأوروبيين، مضيفة أنها أخبرت بارنييه أن الحكومة الاسكتلندية تعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتحاد الجمركى والسوق الموحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبى، مشددة أن الوقت بدأ ينفد بالنسبة للمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى مارس 2019، وقال المفاوضون إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام.

واتهمت الوزيرة الأولى، الحكومة البريطانية "بالتخبط" فى مسعاها لتأمين صفقة، مضيفة "فى كل أسبوع يمر دون أن تكون المملكة المتحدة واضحة ومركزة وواقعية حول ما تريد تحقيقه، تزداد احتمالات الوصول إلى اتفاق مضر، وهذا ليس فى مصلحة أحد."