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الإثنين، 28 مايو 2018 05:27 م
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الهند تكثف جهود البحث عن منشأ فيروس نيباه

الإثنين، 28 مايو 2018 05:03 م
الهند تكثف جهود البحث عن منشأ فيروس نيباه رئيس وزراء الهند
مومباى (رويترز)
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قال مسئول فى قطاع الصحة اليوم الاثنين، إن الهند بدأت جولة جديدة من الفحوص التى تهدف إلى تتبع منشأ فيروس نادر يسبب تلفا فى الدماغ أدى لمقتل 13 شخصا، وذلك بعد فحوص أولية لحيوانات يشتبه فى حملها فيروس نيباه لم تكشف أى مؤشر على المرض.

وقال إيه. موهانداس، وهو مسؤول يعمل فى مجال تربية الحيوانات، إن جميع العينات المأخوذة من حيوانات، بما يشمل الخفافيش والبقر والماعز والخنازير، فى ولاية كيرالا بجنوب الهند والتى أُرسلت إلى المعهد الوطنى لأمراض الحيوانات فى بوبال بولاية ماديا براديش، تبين أنها سلبية.

وأضاف موهانداس أن عمليات تجرى الآن لجمع عينات من خفافيش الفاكهة فى بيرامبرا، التى يشتبه فى أنها بؤرة العدوى، والمناطق المحيطة بها.

وقالت حكومة ولاية كيرالا على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين إن 15 حالة تم التأكد من إصابتها بفيروس نيباه من بين حوإلى 116 حالة مشتبها فيها تم فحصها فى الأسابيع القليلة الماضية.

وتوفى 13 شخصا من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بينما يخضع الاثنان الباقيان للعلاج.

ولم تُكتشف حالات إصابة مؤكدة بالفيروس خارج كيرالا حتى الآن، رغم مخاوف من أن الفيروس انتشر. وأرسلت بعض الولايات المجاورة، بينها مهاراشترا وتيلانجانا وكارناتاكا، عينات للفحص من أشخاص أبلغوا عن إصابتهم بأعراض تشبه أعراض الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس لا لقاح له. وينتشر الفيروس عن طريق سوائل الجسم ويمكن أن يسبب التهاب الدماغ. والعلاج المعتاد للمصابين به هو تقديم الرعاية الداعمة.

ويمكن أن يشكل انتشار الأمراض المعدية تحديا فى الهند، ثانى أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السكان، نظرا لضعف أنظمة السيطرة على العدوى ورصدها. ويموت مئات الأشخاص سنويا فى الهند بسبب أمراض مثل حمى الدنج التى تنتشر عن طريق البعوض.

 


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