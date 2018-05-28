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النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث القضايا المشتركة

الإثنين، 28 مايو 2018 07:19 م
النائب العام المساعد الإيطالى يصل القاهرة لبحث القضايا المشتركة صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، سيرجيو كولا يوك، النائب العام المساعد الإيطالى فى زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث آخر تطورات قضية مقتل الباحثالإيطالي، جوليو ريجيني.
 
 
وقال مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولى، إن النائب العام المساعد الإيطالي وصل على متن طائرة خاصة من روما، وسيلتقي خلال زيارته مع عدد من المسئولين لبحث بعض القضاياالمشتركة، وآخر ما وصلت إليه التحقيقات فى قضية مقتل رجيني.
 
 
كان وفد قضائى من إيطاليا قد زار القاهرة منتصف الشهر الحالي للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، فى قضية مقتل ريجينى.
 
 
 

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