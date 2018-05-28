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الإثنين، 28 مايو 2018 08:06 م
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المصرية للمطارات توقف نائب مدير مطار سوهاج عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

الإثنين، 28 مايو 2018 04:21 م
المصرية للمطارات توقف نائب مدير مطار سوهاج عن العمل لحين انتهاء التحقيقات مطار سوهاج
كتب محمود عبد الغنى
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قرر الطيار محمد سلام مصيلحي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وقف المهندس م.ع القائم بأعمال نائب مدير مطار سوهاج لحين انتهاء التحقيقات، بعد ضبطة بكمية كبيرة من الأقراص المخدرة، اليوم الإثنين.

ترجع الواقعة لورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن محاولة مسئول كبير بمطار سوهاج تهريب أقراص مخدرة مستغلا في ذلك بعض المسافرين إلى دولة الكويت.

وتمكنت سلطات المطار اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على المهندس م . ع . إ نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر أثناء قيامه بمحاولة تهريبها برفقة إ . م . ع من قرية المشاودة دائرة مركز جرجا بوضعها داخل سديرى قماش وتم تبادله داخل دورة مياه المطار للخروج بها عبر الرحلة رقم 341 المتجه من سوهاج إلى الكويت.


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ضبط نائب مدير مطار سوهاج وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر قبل تهريبها للكويت

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

البرنس

النوم فى العسل

مطار سوهاج اكبر بوابه لتهريب المخدرات والآثار فى مصر وجميع الاثار تخرج. منه

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص عدماء الضمير و الاخلاق

الي تعليق رقم 1

لما انت عارف ان يوجد هذا المخالفات في هذا المطار لماذا لم تبلغ عن هؤلاء الجرابيع اللصوص و المجرمين عدماء الضمير و الاخلاق و الدين الا اذا كنت خائف او شريك معهم .. تذكر السكوت علي الفساد هو شريك فيه .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

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