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الليلة.. القمر أحدب بالقرب من المشترى فى سماء الوطن العربى

الإثنين، 28 مايو 2018 05:00 ص
الليلة.. القمر أحدب بالقرب من المشترى فى سماء الوطن العربى القمر قرب كوكب المشترى - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد المنطقة العربية الليلة وقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب المشترى فى واحدة من أجمل الظواهر التى ترصد بسهولة بالعين المجردة خلال شهر رمضان المبارك، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن المشترى رابع كوكب من حيث البعد عن الشمس وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسى، وبالرغم من ذلك فالقمر يظهر لنا أكبر من المشترى، وذلك بسبب أن القمر أقرب إلينا حيث يبعد حاليا 394.000 كيلومتر فى حين أن كوكب المشترى يبعد عنا ما يزيد على 1.700 مرة المسافة التى تفصلنا عن القمر .

وتابعت : لذلك سيظهر المشترى كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند النظر إليه من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم "أقمار غاليليو" وهي - غانميد ، كاليستو ، يوروبا ، أيوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وقالت : سيلاحظ وجود جسم مضىء قريب من المشترى، ذلك نجم الزباني الجنوبي أحد نجوم الميزان، وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذا الأجسام جميعاً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، ففى كل ساعة يقطع القمر حوالى نصف درجة نحو الشرق وفى كل يوم يقطع القمر تقريبا 13 درجة أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج.

 


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