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الإثنين، 28 مايو 2018 12:58 م
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الكرملين: الوجود العسكرى الأمريكى الدائم فى بولندا يضر بالأمن

الإثنين، 28 مايو 2018 12:27 م
الكرملين: الوجود العسكرى الأمريكى الدائم فى بولندا يضر بالأمن المتحدث باسم الكرملين
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قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن التوسع العسكرى التدريجى لحلف شمال الأطلسى باتجاه الحدود الروسية لا يعزز الأمن أو الاستقرار فى أوروبا وذلك تعليقا على تقارير إعلامية أفادت بأن بولندا تسعى لوجود عسكرى أمريكى دائم على أراضيها.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف اليوم "عندما نرى التوسع التدريجى للمنشآت العسكرية لحلف شمال الأطلسى باتجاه حدودنا فهذا بالطبع لا يحقق بأى حال من الأحوال الأمن أو الاستقرار فى القارة". 

من جانبه ألقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج كلمة خلال دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى فى العاصمة البولندية وارسو. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسىأعلن أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل لمجلس "روسيا - الناتو" فى 31 مايو الجارى.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ستولتنبرج قوله "تحدثنا بالفعل عن أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر والتدريبات العسكرية، ويجب أن نتحكم بعلاقاتنا مع روسيا من أجل تجنب إخراج الأحداث عن السيطرة".

وأكد مصدر دبلوماسى، فى وقت سابق، أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" يعول على عقد اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" على مستوى السفراء قبل قمة الحلف فى شهر يوليو.


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