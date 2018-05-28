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القوات الأوكرانية توثق 22 حالة قصف على مواقعها فى دونباس

الإثنين، 28 مايو 2018 09:19 ص
القوات الأوكرانية توثق 22 حالة قصف على مواقعها فى دونباس القوات الأوكرانية ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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أعلن ممثلو عملية القوات الموحدة فى أوكرانيا اليوم الاثنين، عن توثيق 22 حالة قصف لمواقعهم وإصابة جنديين اثنين بجروح فى دونباس خلال الساعات ال 24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المكتب الصحفى للعملية العسكرية قوله فى بيان "إنه جرى إطلاق النار 22 مرة 4 منها باستخدام الأسلحة الثقيلة وخلال الأعمال القتالية أصيب جنديان اثنان بجروح تم نقلهما فورًا إلى المستشفى" .

وأكد البيان مقتل ثلاثة من وحدات الدفاع الشعبى وجرح 3 آخرين.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، قد أعلن فى 30 أبريل الماضى عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى إقليم دونباس بشرق أوكرانيا وتغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين اعلنتا استقلالهما من طرف واحد، ووفقا لآخر احصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

 


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القوات الاوكرانيه

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