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الإثنين، 28 مايو 2018 10:03 م
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القضاء الكرواتى يمنع تسليم بوسنى يشتبه بتورطه فى قتل الزوارى فى تونس

الإثنين، 28 مايو 2018 09:28 م
القضاء الكرواتى يمنع تسليم بوسنى يشتبه بتورطه فى قتل الزوارى فى تونس رئيس وزراء كرواتيا
زغرب (أ ف ب)
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منعت المحكمة العليا الكرواتية الاثنين، تسليم تونس مواطنا بوسنيا يشتبه فى تورطه العام 2016 فى اغتيال محمد الزوارى أحد كوادر حماس.

وقتل الزوارى (49 عاما) بحوالى 20 رصاصة داخل سيارته فى 15 ديسمبر 2016 فى صفاقس، ثانى أكبر المدن التونسية.

وقالت المحكمة فى إعلان "أن المحكمة العليا قبلت استئناف المتهم ورفضت طلب التسليم الذى أصدرته جمهورية تونس".

ومطلع مايو، اعتبر القضاء الكرواتى فى البداية ان "الشروط القانونية لتسليم أ.س المقيم فى ساراييفو ليحاكم امام محكمة تونسية متوفرة" بحسب بيان.

ويعود القرار النهائى لوزير العدل الكرواتى، وذكر الاعلام الكرواتى ان المشتبه به البوسنى آلن كامدزيتشف (46 عاما) اوقف فى مارس فى كرواتيا بموجب مذكرة توقيف دولية.

 


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