الفلبين: تم إبلاغ بكين بـ"الخطوط الحمراء" فى بحر الصين الجنوبى

مانيلا أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية، إبلاغ الصين بـ"الخطوط الحمراء" أو ما ستعتبره مانيلا أمورا غير مقبول القيام بها فى بحر الصين الجنوبي.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن من بين تلك "الخطوط الحمراء" أعمال البناء واستخراج النفط والغاز من المياه المتنازع عليها.

ونقلت الشبكة عن وزير الخارجية الفلبينى آلان بيتر كايتانو قوله: "فى الوقت المناسب سنثبت أنك خطأ لأنه لا شئء يظل سرا للأبد".

وأشار وزير الخارجية إلى أن بلاده لم تقصّر فى أعمالها الدبلوماسية تجاه الصين، يُذكر أن الصين تطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبى بأكمله تقريبا وهو ممر مائى تعبره بضائع بقيمة ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب بروناى وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على بعض أجزاء البحر.