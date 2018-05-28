video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

الإثنين، 28 مايو 2018 03:10 م
"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟
كتب تامر إسماعيل صالح
إضافة تعليق

تزايدت خلال السنوات الماضية ظاهرة الغش فى الامتحانات، وتسريبها وتسهيل غش الطلاب، وتزامن مع ذلك ارتباط الامتحانات بشهر رمضان الكريم ، حيث تجرى العديد منها فى الشهر الكريم الذى يتزامن مع الامتحانات منذ عدة سنوات بينها امتحانات العام الجارى.

ومن المقرر أن تجرى امتحانات الثانوية العامة هذا العام خلال شهر رمضان، وهو ما يثير أزمة الغش وخاصة فى أوقات صيام الطلاب، وتساؤلاتهم حول تأثير عملية الغش على الصيام وصحته وكماله.

ويقدم اليوم السابع إجابة ذلك التساؤل ويوضح حقيقته فى خدمته اليومية "الفتوى نور" والتى يقدمها على مدار شهر رمضان، ويجيب الدكتور أحمد المالكى عضو المكتب الفنى لمشيخة الأزهر على ذلك التساؤل ، موضحا أن الغش معصية لا لبس فيها، وأن الشريعة حسمت الأمر بقاعدة "من غشنا فليس منا".

وأشار إلى أنه فيما يخص إبطال الغش لصيام الطلاب، فإن مبطلات الصيام تأتى من شهوتى البطن والفرج فقط، أما الغش فهو معصية لكنها ليست من مبطلات الصيام، مؤكدا أن صيام الطالب الذى يمارس الغش يتأثر بممارسة معصية، استنادا إلى حديث الرسول الكريم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه"، والحديث الأخر "رب صائم ليس له رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش".

 

 

أما عن صحة الصيام فقال المالكى أن صحة الصيام لا تتأثر بالغش، لكن المعصية تنقص من الأجر، مشيرا إلى أن هناك أمر أخر متعلق بقبول الصوم، وهو أمر يعود إلى الله وليس للعباد شأن فى أن يقبل الله الصيام أو لا يقبله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الفتوى نور".. ما حكم من يأخذون إجازة من العمل طوال رمضان خوفا من المشقة؟

"الفتوى نور".. هل يقبل المسلم دعوة صديقه المسيحى على الإفطار فى رمضان؟

"الفتوى نور".. هل يحق للمسجون أو مقيد الحرية الإفطار فى رمضان؟

الفتوى نور.. هل يحق للأسرة حرمان الابن المفطر من الجلوس على مائدة الإفطار؟

الفتوى نور

الغش

الامتحانات




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة