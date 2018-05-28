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العثور على سيارتين مبلغ بسرقتهما فى الإسماعيلية

الإثنين، 28 مايو 2018 08:33 م
العثور على سيارتين مبلغ بسرقتهما فى الإسماعيلية مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 عثر ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرتى قسمى أول وثالث على سيارتين ملاكى مبلغ بسرقتهما.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء مرور ضباط إدارة البحث الجنائى لتفقد الحالة الأمنية تم العثور على السيارة رقم ( ط ص س 6397) ملاكى والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1487 لسنة2018 جنح أول الاسماعيلية عن بلاغ "العربى.ا.ال"41 عاما.

كما تم العثور على السيارة رقم (م ع ب 769) ملاكى القاهرة متروكة بدائرة قسم ثالث الاسماعيلية، وبالكشف الفنى عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3301 لسنة 2018 عن بلاغ " أيمن .ع.م"مهندس مدنى مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

تم التحفظ على السيارتين وتحررت المحاضر اللازمة بواقعتى العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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