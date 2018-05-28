الصين تستضيف الرئيس الإيرانى وسط شكوك بشأن الاتفاق النووى

(رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، إن الصين ستستضيف الرئيس الإيرانى حسن روحانى الشهر المقبل خلال اجتماع قمة إقليمى يُعقد فى مدينة ساحلية صينية وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الدول الكبرى إلى إنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأضافت الوزارة أن روحانى سيقوم بزيارة عمل للصين ويحضر اجتماع قمة الكتلة الأمنية التى ترأسها الصين وروسيا والتى تعرف باسم منظمة شنغهاى للتعاون.

ولم تحدد الوزارة موعدا لزيارته ولكن من المقرر عقد القمة فى عطلة نهاية الأسبوع الثانى من يونيو حزيران فى مدينة تشينغداو بشمال الصين.

وتشغل إيران حاليا منصب عضو مراقب فى منظمة شنغهاى للتعاون على الرغم من سعيها منذ فترة طويلة لأن تصبح عضوا كاملا فى المنظمة.