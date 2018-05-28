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السيسي يستعرض جهود تحفيز الاستثمار خلال اجتماعه بشريف إسماعيل وسحر نصر

الإثنين، 28 مايو 2018 03:12 م
السيسي يستعرض جهود تحفيز الاستثمار خلال اجتماعه بشريف إسماعيل وسحر نصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، استعرضت خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية وخاصة قانون الاستثمار الجديد الذى يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.


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