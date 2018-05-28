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الإثنين، 28 مايو 2018 03:52 م
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الرئيس التونسى يشارك فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس غدًا

الإثنين، 28 مايو 2018 02:43 م
الرئيس التونسى يشارك فى المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس غدًا الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى
تونس (أ ش أ)
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يزور الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، غدا الثلاثاء، باريس بدعوة من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول ليبيا، والذى تنظمه فرنسا بقصر الإليزيه.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس السبسى سيلقى بهذه المناسبة كلمة تتضمن مواقف تونس من الأزمة الليبية والجهود المتواصلة المبذولة لإيجاد تسوية سياسية شاملة فى ليبيا، كما يلتقى عددًا من قادة الدول الشقيقة والصديقة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبحضور رؤساء دول وحكومات وممثلى عشرين دولة من البلدان المعنية بالأزمة الليبية والمؤسسات الرئيسية فى ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.

ويهدف المؤتمر إلى دعوة المسئولين الليبيين والمجتمع الدولى للمشاركة فى تنفيذ خريطة طريق سياسية شاملة للخروج من الأزمة الليبية.

 


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