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الإثنين، 28 مايو 2018 12:59 م
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الدوما الروسى: سياسة بولندا تدفع إلى المواجهة

الإثنين، 28 مايو 2018 11:54 ص
الدوما الروسى: سياسة بولندا تدفع إلى المواجهة البرلمان الروسى
وكالات الأنباء
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قال نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما يورى شفيتكين إن سياسة بولندا تؤدى إلى مواجهة بالقرب من الحدود الروسية البولندية.

وكان موقع "Politico" الإخبارى أفاد فى وقت سابق استنادا إلى وثائق لوزارة الدفاع البولندية بأن وارسو مستعدة لدفع مليارى دولار لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة فى بولندا.

ورأت السلطات البولندية فى هذه الخطوة "حاجة ملحة لوجود وحدات عسكرية أمريكية بصورة دائمة فى بولندا"، فيما يؤكد الموقع الإخبارى أن وارسو على استعداد "لتقاسم أعباء الإنفاق الدفاعى وجعله أكثر راحة بالنسبة للبيت الأبيض".

وعلق شفيتكين فى هذا الصدد قائلا: "برأيي، سياسة قيادة البلاد هذه، لا تتفق مع رأى سكان بولندا. ومن الجلى أن سياسة قيادة البلاد تحمل طابعا عسكريا. وهى تظهر تماما أنهم لم يطلبوا، بل مستعدون لتخصيص مليارى دولار كى تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية".

ولفت نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدد الاستقرار فى المنطقة، مشددا على أن روسيا مستعدة لاتخاذ تدابير لتعزيز قدراتها الدفاعية.

 ورجح شفيتكين "احتمال ظهور قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضى البولندية" فى المستقبل المنظور.

 


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