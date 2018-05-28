الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 طربة حشيش فى قنا

كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، أن مباحث قنا ضبطت شخص لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش.

أكدت تحريات مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا قيام "محمد. س" عاطل ، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى كمين أعد له أثناء قيادته السيارة رقم "ص أ ب 2191"، وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة فى عملية النقل والترويج، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.