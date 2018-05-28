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الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 طربة حشيش فى قنا

الإثنين، 28 مايو 2018 01:59 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 30 طربة حشيش فى قنا حشيش
كتب محمود عبد الراضى
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أفادت وزارة الداخلية، أن مباحث قنا ضبطت شخص لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش.

أكدت تحريات مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا قيام "محمد. س" عاطل ، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم فى كمين أعد له أثناء قيادته السيارة رقم "ص أ ب 2191"، وبحوزته "30 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 4 كيلو جرام"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة فى عملية النقل والترويج، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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