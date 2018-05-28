الخشت يعين أشرف مدكور مديرا للعلاقات العامة بجامعة القاهرة

وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعيين أشرف مدكور مديرا للعلاقات العامة بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو المقبل، بعد خلو المنصب لخروج نعيمة أسعد المديرة الحالة للإدارة على المعاش.

وأكد الخشت، أن أشرف مدكور أحد الوجوه الشابة التى ساهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية من خلال حرصه الدائم على التواجد لساعات متأخرة وإنجاز عمله بالطريقة المثلى، مطالبا المدير الجديد للعلاقات العامة بجامعة القاهرة بتنظيم أجندته وأفكاره وعرضها على رئيس الجامعة لوضع خطة جيدة لإنجاز الأعمال المطلوبة من الإدارة.

وتوجه الهخشت بالشكر لنعيمة أسعد المديرة الحالية للإدارة لما بذلته من جهد كبير خلال فترة إدارتها للإدارة، مؤكدا أن الجميع قدم ما عليه للنهوض بالعمل فى إدارات الجامعة المختلفة، كما قدم الخشت الشكر لفتحى عباس المستشار الإعلامى للجامعة أعضاء المكتب الإعلامى سوزان جبر وريهام عز مطالبهم بالتتنسيق الكامل مع إدارة العلاقات العامة بقيادة مديرها الجديد.