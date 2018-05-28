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الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريق هائل بمحل هواتف محمولة

الإثنين، 28 مايو 2018 10:49 م
الحماية المدنية بالمنوفية تخمد حريق هائل بمحل هواتف محمولة حريق
المنوفية - محمود شاكر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمحل هواتف محمولة بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب حريق بمحل هواتف محمولة واكسسوارات بدائرة مركز شبين الكوم.

 

 بالإنتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير ادارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، تم اخماد الحريق الذى نشب بالباب الصاج بالمحل والكائن بالطابق الأرضى على مساحة 8 متر تقريباً ملك " م أ م " و لم ينجم عن الحريق ثمة اصابات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 

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