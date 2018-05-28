التعليم: أسئلة الثانوية العامة الموجودة بمراكز التوزيع مؤمنة بشكل كامل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة التى وصلت إلى المديريات التعليمية ومراكز توزيع الأسئلة السبت مؤمنة بشكل كبير من جانب الأمن، كما أنه لن يتم فتح الصناديق إلا داخل لجنة الامتحانات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة بشكل يومى للتأكد من أن مراكز توزيع الأسئلة مؤمنة، لافتة إلى أن كل الصناديق تفتح بمحضر رسمى يوقع عليه رئيس اللجنة.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 3 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم، حيث يؤدى الامتحانات قرابة 647 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية موزعين على 1778 لجنة سير.