التضامن: تمويل الحمعبات الأهلية لتنفيذ (2 كفاية) بتكلفة 100 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، مشروع الحد من الزيادة السكانية " اثنين كفاية “، ويستهدف المستفيدات من برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى وعددهن 1,148,861 سيدة تحت سن 40 سنة، ويتم تنفيذ من المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر فقرا والأعلى من حيث معدلات الخصوبة وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل.

وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز فى المحافظات العشر المستهدفة وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع إلى 100مليون جنية يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليون والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.