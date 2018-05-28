"التايمز": تصويت الشباب سيكون حاسم فى انتخابات تركيا المقبلة

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "الشباب التركى سيقف ضد سقوط أردوغان نحو الاستبداد"، قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن فئة الشباب ستكون حاسمة فى سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المرتقبة فى 24 يونيو المقبل، والتى يجريها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل عام ونصف العام من موعدها المقرر فى نوفمبر 2019.

ونقلت الصحيفة عن يغيت كان كاران، طالب كلية الحقوق بجامعة مرمرة فى اسطنبول قوله إنه لا يستطيع تذكر رئيس لبلاده سوى اردوغان، ومع ذلك فهو لديه أمل فى المستقبل موضحا "حلمى كان أن أصبح محامى تجارى، ولكن هذا العام أدركت أننى أرغب فى أن أكون محامى حقوقى، الوضع صعب ولكن يمكننا تغييره بعدما يطور اردوغان نظامنا القانونى من الداخل".

واعتبرت الصحيفة، أن تصويت الشباب التركي سيكون حاسما في هذا الانتخابات مع وجود نحو 1.5 مليون ناخب شاب من المتوقع أن يدلون بأصواتهم لأول مرة في 24 من يونيو، لاسيما وأن نسبة البطالة بين الشباب تفوق الـ20% ويضطر العشرات من الشباب المتعلم إلى الهجرة من بلادهم بحثا عمل فى الخارج، بحسب التقرير.