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"البيئة" تنهى أزمة "أبو خريطة" وترفع 300 ألف طن تراكمات أخطر مقلب قمامة

الإثنين، 28 مايو 2018 07:00 م
"البيئة" تنهى أزمة "أبو خريطة" وترفع 300 ألف طن تراكمات أخطر مقلب قمامة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتبت آية دعبس
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نجحت وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية، فى إنهاء مشكلة مقلب "أبو خريطة" بشبين الكوم، خلال 40 يوما من بداية العمل على إزالة المخلفات والتى بلغ حجمها حوالى 300 ألف طن، وارتفاع من 20 إلى 25 مترا على مساحة 5 أفدنة، حيث بدأت خطة العمل من 14 إبريل الماضى، وحتى 22 مايو الجارى، بواقع 4480  نقلة، خلال تلك الفترة، إلى المدفن الصحى بكفر داود-الخطاطبة بمركز السادات، وذلك بعدما شكل وجوده أزمة لسكان حى غرب شبين الكوم منذ أكثر من 30 عاماً دون إيجاد أى حلول فعلية لنقله، حتى أصبح أحد أكبر مقالب وأخطر مقالب المخلفات العشوائية الموجودة فى مصر.
 
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن ما حدث فى مقلب أبو خريطة إنجاز يمكن تكراره حتى يتم القضاء على مشكلة المقالب العشوائية. مؤكدا أن العائد البيئى المحقق من تطوير المقلب وإنشاء مصنع لإعادة التدوير، سيساهم فى الحد من تلوث المياه الجوفية والسطحية بمياه الرشيح الناتج عن تحلل المخلفات والحد من الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن الاشتعالات بالمقلب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض ورفع المستوى الصحى، وتقليل حجم المرفوضات التى يتم التخلص منها بالمدفن الصحى والاستفادة القصوى من المخلفات المتولدة من مدينة شبين الكوم.
 
وتابع فهمى: "تم إعداد مخطط متكامل سيتم تنفيذه مع بداية السنة المالية الجديدة، بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تخصيص جزء من موازنة السنة المالية الجديدة للتخلص من 20 مقلب عشوائى، لافتا إلى إنتهاء الوزارة من الدراسات، حيث ستساهم بنسبة 50% من التكلفة"، موضحا أن الخطة الجديدة لإدارة المخلفات، تهدف إلى بدء العمل فى محافظات الدقهلية و دمياط و الجيزة والقاهرة و محافظات الوجه البحرى لحل مشكلة المخلفات، لافتا إلى أنه سيتم نقل كل المخلفات الناتجة عن محافظة القاهرة إلى مقلبى 15 مايو وصحراء بلبيس، لافتا إلى أنه جارى إنشاء خليتين لاستيعاب المخلفات الناتجة، حتى الإنتهاء من كافة المصانع المستهدف بناءها لتدوير المخلفات، مؤكدا أن وزارة البيئة قدمت الدعم  الفنى والمالى للمحافظات.
 
فى سياق متصل، أشار وزير البيئة، إلى أنه سيتم بدء أعمال إزالة تراكمات المخلفات بمقلب منوف فى المنوفية، بنفس الآلات والمعدات التى تم استخدامها فى مقلب أبو خريطة، مؤكدا أنه لن يتم إعطاء الفرصة مرة أخرى لتراكم المخلفات بمواقع المقالب، من خلال تشديد الرقابة، والتعامل مع المخالفين بحزم ووفقاً للقانون، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أية محاولة  لإلقاء المخلفات.
 
وقال وزير البيئة،: "لا يوجد مجتمع خال من القمامة، لكن ما نهدف له هو حل مشكلة المخلفات خلال 4 سنوات على 3 مراحل، فور إقرار قانون المخلفات الجديد بمجلس النواب"، مشيرا إلى أن إدارة المدافن ستتم من خلال طرح مناقصة وتولى شركة متخصصة ذلك الأمر.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع بداية تطبيق وزارة البيئة، لمنظومة المخلفات الجديدة بأربعة محافظات "أسيوط، قنا، الغربية، كفر الشيخ"، والعمل على توفير مدافن صحية ومصانع لإعادة التدوير لكل منهم.
 
 

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وزارة البيئة

مقلب ابو خريطة

ابو خريطة

مقالب القمامة

المنوفية




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