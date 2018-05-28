البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية الهندية لإنتاج البولى استر" بـ 4.4 مليون دولار

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر بنظام المناطق الحرة لعدد 43.7 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون دولار خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة جى تك للصناعات المغذية لعدد 82.1 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 12.7 مليون جنيه و4.4 مليون دولار بكمية تداول بلغت 450 ألف سهم.