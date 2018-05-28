video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية الهندية لإنتاج البولى استر" بـ 4.4 مليون دولار

الإثنين، 28 مايو 2018 06:06 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "المصرية الهندية لإنتاج البولى استر" بـ 4.4 مليون دولار البورصة
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصرية الهندية لإنتاج البولى استر بنظام المناطق الحرة لعدد 43.7 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون دولار خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة جى تك للصناعات المغذية لعدد 82.1 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 12.7 مليون جنيه و4.4 مليون دولار بكمية تداول بلغت 450 ألف سهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات و820 مليون جنيه قيمة التداول

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

سوق خارج المقصورة

سوق الصفقات

المصرية الهندية للبوليستر




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة